أدانت الجزائر "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس الثلاثاء مجمعا فندقيا بنيروبي مخلفا العديد من القتلى والجرحى .

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف:"ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 مجمعا فندقيا في نيروبي والذي خلف العديد من القتلى والجرحى".

وأضاف: "نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات ضحايا هذا العمل الإجرامي ونعرب للحكومة والشعب الكينيين الشقيقين عن تضامننا التام".

مؤكدا أن الجزائر "تبقى مقتنعة أن التكالب الأعمى المقيت للإرهاب لن يثني عزم كينيا في إحباط مخططاته الآثمة ومحاربة هذه الآفة والتغلب عليها".