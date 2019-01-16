أقدم سجين أمريكي، يبلغ من العمر 48 عاما، على الانتحار داخل السجن هربا من قسوة انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

وذكرت صحيفة " ذي صن"، أن سكوت دوزيه، محكوم عليه بالإعدام لقتله اثنين من تجار المخدرات، عثر على جثة أحدهما عام 2005، وعثر على الآخر قبل ذلك بثلاث سنوات مقطعا بعد أن اختطفه سكوت وقتله.

ولأسباب مختلفة، تأجل إعدام سكوت البالغ من العمر 48 عاما عدة مرات، ما أدى به للقيام بعدة محاولات انتحار بسبب قلقه الدائم من الإعدام.

وانهارت أعصاب سكوت، ولم يكن قادرا على الوقوف عندما تم تأجيل إعدامه بحقنة قاتلة للمرة الثانية عام 2017.

وصرح سكوت مرارا وتكرارا بأنه يفضل الانتحار على قضاء السنوات في السجن.

حتى أنه بعث رسالة إلى قاضي الولاية ذكر فيها: "لقد أوضحت أنني أريد أن أعدم.. حتى لو كانت المعاناة حتمية.افعلوا ذلك وحسب".

وفي نهاية المطاف، تمكن سكوت من الانتحار بعد أن ترك رسالة أخيرة سجلها صوتيا، اعترف فيها بأن "حياته لا تستحق شيئا".