تمكنت مصالح الأمن الولائي بوهران ،هذا الأسبوع من اكتشاف ورشة سرية لصناعة المواد الغذائية بدون رخصة ودون احترام المعايير القانونية الخاصة بهذا النشاط .

و قد تم تفتيش هذه الورشة و توقيف صاحبها البالغ من العمر 35 سنة بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة حيث ،تم العثور داخلها على معدات للتغليف و الرج الأوتوماتيكي الذي يستعمل في صناعة المواد الغذائية إلى جانب كميات من بعض المواد المنتجة بشكل غير قانوني من سكر و عسل و حمص مطحون و توابل.

كما تم معاينة عدم مطابقة هذه المواد التي تنعدم فيها شروط ضمان حماية المستهلك يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أنه تم حجزها و تحرير إجراء قضائي ضد صاحب هذه الورشة أحيل بموجبه أمام العدالة و صدر بشأنه أمر إيداع الحبس.