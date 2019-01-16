وهران : ورشة سرية لصناعة المواد الغذائية

مجتمع
16 يناير 2019 () - خ.د/وأج
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تمكنت مصالح الأمن الولائي بوهران ،هذا الأسبوع من  اكتشاف ورشة سرية لصناعة المواد الغذائية بدون رخصة ودون احترام المعايير  القانونية الخاصة بهذا النشاط .

و قد تم تفتيش هذه الورشة و توقيف صاحبها البالغ من العمر 35 سنة بعد استكمال  الإجراءات القضائية اللازمة حيث ،تم العثور داخلها على معدات للتغليف و الرج  الأوتوماتيكي الذي يستعمل في صناعة المواد الغذائية إلى جانب كميات من بعض  المواد المنتجة بشكل غير قانوني من سكر و عسل و حمص مطحون و توابل.

كما تم معاينة عدم مطابقة هذه المواد التي تنعدم فيها شروط ضمان حماية  المستهلك يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أنه تم حجزها و تحرير إجراء قضائي ضد  صاحب هذه الورشة أحيل بموجبه أمام العدالة و صدر بشأنه أمر إيداع الحبس.

 

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