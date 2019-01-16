أسفر نشوب حريق وقع ليلة أمس الثلاثاء، على مستوى سوق مغطى للخضر والفواكه الواقع وسط مدينة بوفاريك (البليدة)، عن وفاة شخص وتسجيل خسائر مادية معتبرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، أنه في حدود الساعة التاسعة مساءا تدخلت كل من وحدة الحماية المدنية لدائرة بوفاريك بالتدعيم مع الوحدة الرئيسية بالبليدة ووحدة قطاع بلدية الصومعة ووحدة أولاد يعيش، من أجل إخماد حريق شب على مستوى سوق مغطى للخضر والفواكه يتربع على مساحة 700 متر مربع الواقع وسط مدينة بوفاريك.

و أضاف ذات المصدر، أن سرعة تدخل عدة وحدات من الحماية المدنية مكن من إخماد الحريق ومنع انتشاره للمحلات والحي المجاور، مشيرة إلى أن أعوان الحماية المدنية عثروا أثناء عملية الإطفاء على جثة متفحمة وسط الخسائر تم نقلها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.

من جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية ليلة أمس الثلاثاء بولاية ميلة لإخماد حريق اندلع في أكشاك تجارية ببلدية يحيى بن قشة ( غرب الولاية) أتى على سبعة أكشاك خشبية.

و أوضح ذات المصدر أن التدخل لإخماد النيران كان في حدود الساعة الحادية عشر ليلا و23د من ليلة أمس الثلاثاء على مستوى المدخل الغربي للبلدية حيث تقع الأكشاك المتضررة مردفا بأنه تم التمكن من إنقاذ كشك واحد.

وأضافت ذات المصالح أن ملكية هذه الأكشاك تعود للدولة ومستأجرة من قبل مواطنين. وتم على الفور فتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة إقليميا للكشف عن أسباب هذا الحريق.