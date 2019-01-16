تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، من توقيف مشتبه فيه انتحل هوية شخص آخر، قام بتزوير وثائق إدارية باسمه، حتى يتسنى له التنقل والتحرك في مختلف أرجاء الوطن باعتباره محل بحث وفق 05 أوامر بالقبض.

وأوضح بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، أن فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، أوقفت المشتبه فيه في قضية "تزوير وثائق رسمية وانتحال هوية الغير من خلال محاولة استخراج جواز سفر بيومتري ثاني باسم شخص آخر".

وأضاف المصدر، أن التحريّات الأولية، أدت إلى التحصول على نسخة كاملة من الملف المودع لدى مصلحة جواز السفر، بالاستغلال الأمثل للمعطيات العلمية والتقنية تبين أن بيانات الملف المُودع هي خاصة بشخص آخر.

ومواصلة للتحرياتّ، تم تحديد نطاق تنقل المشتبه وتوقيفه مع استرجاع رخصة سياقة وسجل تجاري مزورين، كما تبين ضلوع شخصين آخرين في القضية تم توقيفهما أيضا.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، أكد بيان مصالح الأمن، أنه تم عرض المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، في حين وُضع الآخران تحت الرقابة القضائية.