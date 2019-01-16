ألقت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بوهران، أمس الثلاثاء، القبض على عنصرين ينتميان لشبكة تنظيم الرحلات السرية إلى إسبانيا في وقت يوجد فيه المهرب الرئيسي المنحدر من العاصمة في حالة فرار.

وأفادت مصادرنا، أنه وإثر شكوى رفعها ضدهم رعايا يمنيون اتهموهم بالنصب والاحتيال بعدما سلبوا منهم أموالا بالعملة الصعبة دون تهجيرهم إلى الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط.

وبعد تفتيش منزل أحد الموقوفين تم العثورعلى زورق جديد طوله 5 أمتار اشتراه حديثا.