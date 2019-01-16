يعقد تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية لقاء يوم الأحد 20 جانفي للفصل في خيار الدخول في الإضراب في اليوم الموالي، عقب سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الوزارة منذ الأربعاء الماضي مع الشريك الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب، حسب ما أفاد به الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة اليوم الأربعاء.

وأوضح عمورة أن وزارة التربية الوطنية، عقدت أمس الثلاثاء لقاءا مع تنظيمه النقابي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع الشريك الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب ليوم 21 جانفي المقبل، مؤكدا أنه من المنتظر أن يعقد التكتل لقاء عشية الإضراب للخروج بقرار موحد بشان خيار شن الإضراب من عدمه.

وأكد عمورة أن لقاء الأمس تميز " بالنقاش الصريح والمفتوح "، حيث أبدى مسؤولو الوزارة "حسن النية" في معالجة الملفات المطروحة وخاصة تلك المتعلقة بالجانب البيداغوجي في حين أكدوا أن الجوانب الأخرى على غرار إلغاء المادة 87 مكرر والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية وكذا تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 فتم التأكيد أنها من اختصاص الحكومة وليس الوزارة.

وحسب عمورة وعد مسؤولو الوزارة، بتنظيم ايام دراسية , يشارك فيها الشريك الاجتماعي من اجل اعادة النظر في المناهج التربوية ,حيث شددت نقابته بضرورة خروج هذه الايام الدراسية بقرارات من ضمن اقتراحات الشريك الاجتماعي .

أما بخصوص القانون الأساسي لعمال التربية، فأوضح مسؤولو الوزارة --يضيف نفس النقابي-- أن "عدم الاستعجال" في إصداره يعود لارتباطه بالمرسوم الرئاسي المتعلق بتثمين الشهادات، وضرورة إدراج كل الفئات على غرار المفتشين والنظار والمخبريين.

أما بالنسبة بالمطلب المتعلق بعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع أكد نفس المسؤول النقابي أن المنشور المتعلق بالمعالجة البيداغوجية يشير إلى عدم إلزامية وترك الخيار للأساتذة ومدراء المؤسسات بتحديد رزنامة للمعالجة البيداغوجية وهو الأمر الذي رأت النقابة أنه "مقبول".

للإشارة يضم تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية ست نقابات ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، في حين قرر الكناباست عدم المشاركة في الإضراب.

وتشمل لائحة المطالب جوانب مهنية واجتماعية و مطالب بيداغوجية وفي مجال الحريات النقابية.