خلف حادث اختناق بغاز أوكسيد الكربون بمنزل ببلدية بن شود (شرق بومرداس) اليوم الأربعاء وفاة ثلاثة نساء من عائلة واحدة، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالاتصال على مستوى خلية الاتصال النقيب آيت قاسي احمدي بأن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية عشر والنصف من نهار اليوم حيث تسبب تسرب الغاز من مسخن الماء منصب بمطبخ المنزل في وفاة أم (78 سنة) وبنتيها (45 و46 سنة) لعدم توفر منفذ لتهوية الغاز الناجم عن هذا المسخن.

و تم نقل الضحايا استنادا لذات المصدر بعد تدخل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دلس المجاور.