قضت اليوم محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة بتبرئة شاب في الـ22 من تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية بعد أن ضبطت بحوزته صور تمجد الأعمال الإرهابية في الزنتان بليبيا.

تعود الوقائع لشهر أوت 2018 عند عودة المتهم الذي يقطن بعين تموشنت من منطقة الزنتان بليبيا إلى الجزائر عبر مركز الحدود بوشبكة بتبسة، وعند التفتيش عثر بحوزته على ضاغط أقراص وقرص صلب و"فلاش ديسك" تحوي صورا واستعراضات للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط بليبيا، وعند سماعه في التحقيق الأول أكد أن هذه الأشياء هي ملك له وأنه غادر مدينة وهران منذ حوالي شهر على متن سيارة نحو ليبيا مرورا بتونس، ودفع ثمن الرحلة المقدر بـ 10 آلاف دج وعند الوصول إلى منطقة الزنتان أقام في فندق بحثا عن العمل حيث مكنه أحد السماسرة المغاربة من عمل لدى صاحب مطبعة تقع بمنطقة الزنتان، إلا أنه بعد حوالي 25 يوما لم يجد ضالته كون الراتب الشهري لا يغطي تكاليف الإقامة والإطعام فقرر العودة إلى الجزائر واغتنم الفرصة وقام بسرقة ضاغط الأقراص والقرص الصلب وفلاش ديسك وغادر مكان العمل والمدينة ككل، وعند تفتيشه أول مرة أكد أن هذه الأغراض ملك له خوفا من تعرضه للمساءلة القانونية إن صرح بسرقتها.

ووجه رئيس الجلسة السؤال لطلب التوضيح من المتهم .لاهل يعقل أن تذهب وتبحث عن العمل في منطقة كانت محل نزاع مسلح بين عدة كتائب واللغة الوحيدة هي الكلاشينكوف ؟ فرد المتهم أن أحد أصدقائه هو من دله على ذلك وان هدفه كان العمل وفعلا بدأ يشتغل فرد الرئيس انك يا ابني تروي في قصة ليست هي في أرضية الواقع كلنا يعرف ما جرى في ليبيا والزنتان والعديد من أهلها هجروها نحو مناطق أخرى خوفا على سلامتهم وأنت مطمئن البال مضيفا وماذا عن المعدات التي جلبتها والتي تحمل صور لجماعات إرهابية مسلحة؟ فرد المتهم لا علم لي بما تحويه هذه الوسائط .

والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ورافعت هيئة دفاع المتهم للمطالبة بالبراءة لانعدام توفر أدلة وقرائن كافية لتشكيل قناعة لدى هيئة المحكمة المشكلة من القضاة المحترفين والشعبيين بالإدانة أو تورط المتهم في الإشادة بالأعمال الإرهابية، وأن القرصين المضغوط وكذا الصلب ليس للمتهم بل قام بأخذهما من المحل الذي عمل به، وأن المتهم هاجر طالبا لمصدر الرزق وفور ما تبين له ارتفاع تكاليف الحياة غادر الزنتان راجعا إلى أرض الوطن ولم تكن له أية نية إجرامية في الإشادة بالأعمال الإرهابية.