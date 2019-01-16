فاقت التحصيلات الجمركية خلال سنة 2018 مبلغ "1000 مليار دج"، حسبما أعلن عنه المدير العام للجمارك، باحميد فاروق، اليوم الأربعاء بباتنة.

وأوضح نفس المسؤول على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ 15 لأعوان الرقابة بمدرسة الجمارك الشهيد العقيد محمد عموري بالقطب الحضري حملة 3 ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، بأن التحصيلات الجبائية والجمركية زادت بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية فيما قاربت تغطية الصادرات بالواردات خلال نفس الفترة 90 بالمائة بما كانت تقدر في سنة بـ 79 بالمائة في سنة 2017.

وشهدت سنة 2018 وفقا لذات المصدر، ديناميكية كبيرة بالنسبة للتصدير حيث تم فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا كما سجلت عمليات التصدير للإسمنت و مواد أخرى إلى النيجر عبر عين قزام و في الأسابيع القادمة سيكون فيه جديد كما قال- على المعبر الحدودي طالب العربي بولاية الوادي باتجاه تونس.

وكشف المدير العام للجمارك أنه سيتم في غضون "الأسابيع القليلة القادمة" توظيف 400 عون جمارك من جنوب البلاد ضمن الديناميكية التي يشهدها القطاع.