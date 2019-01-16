أعلن مسؤول أمريكي مقتل 5 جنود أمريكيين وجرح 3 آخرين بانفجار منبج شمال سوريا.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتطورات الوضع في سوريا، وذلك بعد انفجار قرب دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.وأضافت ساندرز: "جرى إبلاغ الرئيس بالوضع كاملا، وسنواصل متابعة الوضع الحالي في سوريا"، قبل أن تحيل أسئلة الصحافيين إلى وزارة الدفاع الأمربكية (البنتاغون).

ومن جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في تغريدة أن جنودا أمريكيين قتلوا في انفجار بشمال سوريا، الأربعاء.

وقال التحالف: "قُتل جنود أميركيون في انفجار أثناء دورية لهم في سوريا اليوم. ما زلنا نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية لاحقا".