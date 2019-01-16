تعادل العراق وإيران دون أهداف في داربي مثير احتضنه ملعب "آل مكتوم" بدبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا 2019 التي تحتضنها الامارات.

وضمن العراق وإيران التأهل بعد الفوز في أول جولتين وكانت هذه المواجهة لتحديد فقط متصدر المجموعة. حيث حسمت إيران القمة بفارق الأهداف لتدفع العراق إلى صدام عربي في الدور الثاني مع السعودية أو قطر.

وسيلعب العراق مع متصدر المجموعة الخامسة. وستحتفظ قطر بالقمة لو فازت أو تعادلت مع السعودية التي ستخوض إعادة لنهائي كأس آسيا 2007 مع منتخب "أسود الرافدين" لو انتصرت على القطريين. أما إيران فستجد نفسها في طريق أسهل في دور الستة عشر وستلعب مع منتخب يحتل المركز الثالث في مجموعته.

ويتأهل أول فريقين إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بالمجموعات الست.