يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره المالطي كارميلو ابيلا ،اليوم الخميس، أشغال الندوة الـ 15 لوزراء خارجية دول "الحوار 5+5" لغرب المتوسط التي ستعقد بالعاصمة المالطية فاليتا، حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تتمحور أشغال هذه الندوة، التي تدوم يومين، والتي تنظم تحت شعار "العمل معا من أجل مستقبل مستدام لغرب المتوسط"، حول "دراسة المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذا الأمنية في المنطقة مع التطرق إلى دور الشباب في تحقيق تنمية مستدامة و شاملة على ضفتي البحر المتوسط". يضيف البيان.

وعلاوة على رؤساء دبلوماسيات الدول الأعضاء في الحوار 5+5، سيشارك في هذه الندوة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و الأمناء العامين لاتحاد المغرب العربي و الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال مساهل أن "هذه الندوة ستكون فرصة لبلدنا لتقديم سياسته المتعلقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي ترتكز على تطوير علاقات حسن الجوار و المساهمة في خلق فضاء سلم و امن و ازدهار في المنطقة.