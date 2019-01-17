تم تحديد ثلاث بؤر مشتبه فيها لطاعون المجترات الصغيرة مؤخرا بمنطقتين بولاية غرداية و" التحقيقات البيولوجية جارية بشأنها "، لدى مفتشية البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية .

وحددت تلك الحالات ببلديتي ضاية بن ضحوة (2) وحاسي لفحل (1) ، حيث أخذت عينات لأغراض التحليل للمواشي بتلك البؤر التي سجلت بها نفوق 28 رأسا من الأغنام و21 من الماعز، مثلما أوضح المفتش البيطري.

وقد اتخذت كل التدابير الضرورية للمكافحة والوقاية لتطويق الداء لتفادي انتشاره من قبل المصالح البيطرية وذلك بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية والمربين، سيما ما تعلق منه باحتجاز كل الحيوانات المشتبه فيها.

وقد شملت تلك الإجراءات أيضا تدعيم المراقبة الصحية لمجموع المواشي عبر الولاية، خاصة على مستوى المناطق المجاورة لولايات أقصى جنوب الوطن، مع حظر تنقلات وتجميع المواشي وغلق كل أسواق بيع المواشي.

وتم وضع خلايا اليقظة الصحية والإنذار لطاعون المجترات الصغيرة عبر مجموع مناطق الولاية ، بهدف ضمان متابعة يومية للداء وتطوره .

وذكرت المصالح البيطرية في هذا الصدد " أن كل الفاعلين والشركاء في الميدان قد تم إبلاغهم وتحسيسهم لضمان مراقبة قريبة من الحالة الصحية للمواشي بما يسمح بالكشف المبكر، لأي بؤرة لهذا الداء الحيواني الخطير ".

وسجلت مصالح مفتشية البيطرة بولاية غرداية نفوق 73 من رؤوس الأغنام و41 من الماعز منذ ظهور هذا النوع من الأمراض الحيوانية المدمرة للمجترات الصغيرة .