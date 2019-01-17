أعلن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران المقدم عبابسة ميلود، أمس الأربعاء، أن مصالحه قامت بتفكيك ما لا يقل عن 30 شبكة للهجرة غير الشرعية عبر البحر خلال سنة 2018 مع توقيف أكثر من 50 منظما لهذه الرحلات.

وذكر ذات المسؤول خلال ندوة صحفية قدمت خلالها الحصيلة السنوية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، أنه تم خلال السنة الماضية التي عرفت محاولات كثيرة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بتفكيك حوالي 30 شبكة محلية مختصة في تنظيم هذه الرحلات أوقف على إثرها 55 منظما أو ممررا.

وقد عرفت هذه السنة تسجيل أكثر من 145 قضية للهجرة غير الشرعية عبر البحر تم إيقاف 261 مشكوك فيه على إثرها و إيداع 55 منهم السجن.

وسجلت سنة 2018 ارتفاعا في الأرقام مقارنة بالسنة التي قبلها أين تم تسجيل 132 قضية من هذا النوع من الجريمة تم تفكيك إثرها 18 شبكة وتوقيف 133 مشكوك فيه وإيداع 35 شخصا السجن.

وأضاف ميلود، أنه و خلال هذه العمليات تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية لحوالي 1.160 مغامر من الجزائر وعدة جنسيات أخرى.

كما تم حجز معدات كثيرة تتمثل في 55 قارب مطاطي و 51 قارب خشبي و قارب أخر مصنوع من مادة "لاريزين" و 92 محركا و خمسة أجهزة ملاحة (جي بي أس).

و تعد هذه النتائج المحققة "جد إيجابية" حسب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران مرجعا ذلك للعمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين في الميدان قائلا أن "عملا تحسيسيا و توعويا يجب ان يتم القيام به من أجل أن يعدل هؤلاء الشباب عن فكرة الهجرة الشرعية.