قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي بإطلاق اسمه على مطارها، تخليدا لذكرى ابن المدينة الكبير.

وقال جيم ويلش رئيس مجلس هيئة المطارات في بيان "هذا يؤكد للعالم عن مدى فخرنا بربط اسم محمد علي ليس بمدينتا فقط، بل بمطارنا الكبير."

من جانبها أعربت أرملة الملاكم الراحل، لوني علي، عن فرحتها لتغيير اسم مطار لويزفيل الدولي، مردفة: "أنا سعيدة جدا لأن الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يسافرون إلى لويزفيل سيتذكرون دوما اسم محمد علي"، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي نفس السياق، قال رئيس بلدية المدينة غريغ فيشر في بيان: "محمد علي ترك ميراثا من القيم الإنسانية والرياضية التي ألهمت مئات الملايين من البشر، من الجميل أن نخلد اسمه عبر مطار المدينة".

ومحمد علي رياضي وملاكم أمريكي، يعتبره الكثيرون أعظم ملاكم على مر العصور، وكان يتمتع بكاريزما مؤثرة جعلته يحظى باهتمام الجماهير وحبهم، وقد حقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات المهمة، كما اشتهر أيضاً بنشاطاته الخيرية.

أصيب عام 1984 بداء باركنسون، وتدهورت حالته الصحية في عام 2005 بشكل ملحوظ. وفي عام 2013 نقل إلى المستشفى حيث أصيب بالتهابٍ رئوي استطاع التعافي منه. لكن في الثاني من يونيو 2016 دخل إلى المستشفى مجددًا لتعلن عائلته وفاته بعدها في الرابع من الشهر نفسه.