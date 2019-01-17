تسبب، مساء أمس الأربعاء، انفجار قارورة غاز البوتان بقرية قندوزة ببلدية سيدي بايزيد في الجلفة إلى وفاة عضو مجلس بلدي من مواليد 1974.

كما أشارت مصادرنا، أنه أصيب شخصان آخران كانا ضيفين عند الضحية بحروق بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى حاسي بحبح، والغرفة التي كان فيها الضحية و ضيفيه احترقت عن آخرها.

من جهة أخرى أحصت المديرية العامة للحماية المدنية وفاة 31 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة ما بين 01 و 16 من الشهر الجاري، مقابل إنقاذ مائتين وواحد من الموت المؤكد، و كانت الحصيلة الأكبر سجلت بولايات باتنة، تلمسان، الجلفة، وادي سوف، و كان آخرها أمس، تسجيل 03 وفيات ببومرداس و01 في كل من المسيلة وسطيف والبويرة، وهو عدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجعت ذات المصادر، أن سبب الوفيات المترتبة عن تسرب الغاز من أجهزة التدفئة وسخانات المياه تعود إلى عدم مراقبة الأنابيب والقواطع دوريا.