اعتقل شاب من ولاية جورجيا الأمريكية الواقعة في الجنوب، بتهمة التخطيط للهجوم على البيت الأبيض وعدد من المنشآت الاتحادية الأخرى في العاصمة واشنطن، وفقا لما ذكره المدعي العام.

وقالت مصادر إعلامية، أن المشتبه به ويدعى، هاشر طاهب، خطط للهجوم بمواد متفجرة بينها عبوة ناسفة يدوية الصنع وصاورخ مضاد للدبابات، وفقا لما ذكر مدعي المنطقة الشمالية لجورجيا للصحفيين.

وقال كريس هاكر، وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول عن مكتب أتلانتا، أن طاهب "كان يعمل بمفرده"، مشيرا إلى أنه يخضع للتحقيق منذ أن تلقى مكتب التحقيقات الفدرالي معلومة سرية عنه قبل عام، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وظهر طاهب لفترة وجيزة أمام المحكمة، يوم الأربعاء، في أتلانتا، ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة يوم 24 جانفي الجاري.