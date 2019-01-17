سيتم استلام قبل نهاية شهر جانفي الجاري 21 مليون جرعة لتلقيح الماشية ضد وباء المجترات الصغيرة الذي أدى إلى نفوق 3300 رأس غنم، جلها ولادات جديدة، على مستوى 19 ولاية من الوطن.

وقال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه بممثلي فيدرالية الموالين وممثلي المصالح الفلاحية لـ 19 ولاية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بخصوص التحضيرات لاستقبال اللقاحات، أنه سيتم التفاوض مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية اقتناء اللقاحات ضد وباء المجترات الصغيرة قبل موعد الاستلام المتفق عليه (قبل نهاية جانفي).

وأضاف، بخصوص وباء الحمى القلاعية التي تمس الأبقار، أن المخابر الأجنبية أثبتت أن الفيروس الذي أصاب الحيوانات هو نفس الفيروس الذي كان بالجزائر في الصائفة الماضية، و لهذا تم استعمال بصفة استعجالية 1.5 مليون جرعة كانت قد بقيت لدى المصالح المختصة لمحاصرة الوباء الذي تم بنجاح وذلك في انتظار استلام 2 مليون جرعة أخرى.

وأكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري الهاشمي كريم قدور، في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أن جرعات الحمى القلاعية التي تم الاتفاق عليها (2 مليون) تتراوح قيمتها ما بين 400 و420 مليون دج ناهيك عن قيمة جرعات اللقاح ضد وباء المجترات الصغيرة الذي بلغ 400 مليون دج.