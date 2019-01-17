توفي 9 أشخاص وتم إنقاذ 72 آخرين من الاختناق نتيجة استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون خلال الأربعة أيام الأخيرة ، حسب ما كشف عنه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس التي دعت إلى رفع درجة الحذر من خطر الاختناقات.

وذكرت مصالح الحماية المدنية في بيانها التحسيسي بـ "الحصيلة الثقيلة " لضحايا استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية شهر جانفي الجاري حيث " تم تسجيل وفاة 31 شخصا في حين تم إنقاذ وإسعاف 224 شخصا، على إثر أخطاء في إجراءات وقائية، كالاستعمال السيئ لوسائل التدفئة و سخانات المياه وعدم توفر بعض الأجهزة على شروط و معايير الوقاية الأمنية، بالإضافة إلى غياب عامل أساسي المتمثل في انعدام التهوية داخل المنازل" .

وفي سياق متصل تذكر المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها ،المواطنين للرفع من درجة الحيطة و الحذر، و إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم لأن تسمم أول أكسيد الكربون يمثل خطرا مستمرا و دائما في ظل الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة التي لا تتوفر على المعايير الأمنية.

كما تدعو المواطنين إلى"عدم غلق فتحات التهوية لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل والقيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة وفي حال وجود خطر القيام بتهوية المكان وعلى الفور و الاتصال بالحماية المدنية على الر قم 14 " .