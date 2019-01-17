أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي،أوقفت يوم 16 جانفي 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وبرج باجي مختار، خمسة (05) منقبين عن الذهب وضبطت (06) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط و(10) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع وشاحنة مُحملة بـ (06) أطنان من مادة الفحم.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزورة بالعملة الأجنبية تقدر بأكثر من (10) ملايين دينار تونسي.