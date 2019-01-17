أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، لدى زيارته اليوم الخميس ولاية سيدي بلعباس، أن نسبة التضخم المقدرة بـ 4.5 بالمائة ستعرف استقرارا خلال السنة الجارية.

وأضاف الوزير أن عملية التحصيل الضريبي عرفت تحسنا "ملحوظا" سنة 2018 ، مرجعا سبب هذا التحسن إلى التقنيات الجديدة المستعملة في المجال التحصيل إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف الأعوان المكلفين بهذه العملية.

وحث راوية بالمناسبة جميع المتعاملين الاقتصاديين على التوجه إلى البنوك لدفع الضرائب المترتبة عليهم.

وأشرف راوية خلال زيارته لولاية سيدي بلعباس على تدشين مقر شبكة استغلال البنك الوطني الجزائري بحي الإخوة عدنان بمدينة سيدي بلعباس.