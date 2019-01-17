كشف المندوب الوطني للأخطار الكبرى وتسيير الكوارث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الطاهر مليزي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الخسائر التي تكبدتها مختلف الأقاليم الجزائرية خلال سنة 2018 بلغت "53 مليار دج".

وقال مليزي في مداخلة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية بمقر ولاية الجزائر، أن "الجزائر عرفت خلال السنتين الماضيتين أحداثا خطيرة ذات طابع مناخي كالفيضانات والعواصف وحرائق الغابات تسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة"، مضيفا أنه تم خلال سنة 2018 تسجيل "23 حالة وفاة وخسائر مادية بلغت 53 مليار دج جراء هذه الكوارث الطبيعية".

وأوضح أنه "رغم اتخاذ كل الإجراءات وتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، إلا أن هذه الكوارث الطبيعية أظهرت العجز في التنبؤ بها بدقة وتسييرها والحد من آثارها".