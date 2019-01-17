أكد السفير الهولندي, روبرت فان أومبدن, مساء اليوم الخميس, على أهمية فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وهولندا بهدف "خلق حركية وتسهيل تنقل السواح", خاصة بعد تزايد اهتمام السياح الهولونديين على الوجهة الجزائرية.

وخلال اللقاء الذي جمعه مع وزير السياحة والصناعة التقليدية,عبد القادر بن مسعود, أشار السيد أومبدن على أهمية "فتح خط جوي مباشر بين البلدين لخلق حركية وتسهيل تنقل السواح", مؤكدا على "الاهتمام المتزايد للسواح الهولنديين على الوجهة الجزائرية", حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وثمن السفير بالمناسبة,"القدرات والإمكانيات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجزائر والتي تميزها عن باقي الدول".

ومن جهته, ومن خلال استعراض استراتيجية الجزائر فيما يخص تطوير القطاع وآفاق تنميته والعلاقات القائمة بين البلدين, أكد الوزير على ضرورة "تحضير مذكرة تفاهم في المجال السياحي وإدراج العديد من المحاور الأساسية لترقية ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجال السياحة الأيكولوجية والتسيير السياحي والفندقي وكذا التكوين, زيادة على فتح أفاق للشراكة بين الفاعلين السياحيين في مجال السياحة والصناعة التقليدية من الطرفين وتنظيم رحلات استكشافية".

وأعرب الطرفان كذلك عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين, مؤكدين على حرصهما على تطويرها وتوسيع مجالات التعاون.