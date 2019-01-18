تسبب انفجار قارورة غاز البوتان بقرية قندوزة في بلدية سيدي بايزيد بالجلفة، أمسية أول أمس، في وفاة عضو مجلس بلدي من مواليد 1974، فيما أصيب شخصان آخران كانا ضيفين عند الضحية بحروق بليغة نُقلا على إثرها إلى مستشفى حاسي بحبح. وأشارت مصادرنا إلى أن الغرفة التي كان فيها الضحية وضيفاه احترقت عن آخرها.



وأكدت كل الروايات أن قارورة غاز البوتان كانت تسرّب الغاز، ولدى دخول الضحية إلى الغرفة المظلمة حاول الإضاءة بتشغيل قفل الكهرباء، فحدث الانفجار المدوي الذي أدى إلى وفاته حرقا وإصابة مرافقَيه بحروق على مستوى الوجه واليدين، وتم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى، فيما نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بعاصمة الولاية.



وفي ذات السياق أحصت المديرية العامة للحماية المدنية وفاة 34 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون عبر التراب الوطني، في الفترة الممتدة بين 1 و16 من الشهر الجاري 2019، مقابل إنقاذ 201 آخرين من الموت المؤكد.



وكانت الحصيلة الأكبر في كل من ولايات باتنة، تلمسان، الجلفة، وادي سوف، وكان آخرها أول أمس تسجيل 3 وفيات ببومرداس وحالة واحدة في كل من المسيلة وسطيف والبويرة، مقابل تسجيل وفاة 21 شخصا خلال جانفي 2018، وهو عدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية.



وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب الوفيات تلك إلى تسرب الغاز من أجهزة التدفئة ومن سخانات المياه، وأخطرها الأجهزة المقلدة وغير المطابقة، وكذا إلى عدم مراقبة الأنابيب والقنوات الناقلة والقواطع دوريا.



”القاتل الصامت” يقتل 14 شخصا خلال سنة في الجلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، خلال سنة 2018، 26 تدخلا يتعلق بالغاز، تم من خلالها إنقاذ 19 شخصا من الموت المحقق بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان.

في المقابل سجلت المصالح ذاتها وفاة 14 شخصا آخر لاستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، وهذا في كل من بلديات الجلفة ودار الشيوخ وعين الابل ومسعد والشارف وحاسي بحبح. وأشارت ذات المصالح إلى أن هذه الحصيلة تعد منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية.



وتعود الأسباب، حسب المكلف بالإعلام والاتصال بالحماية المدنية ق. علي، إلى عمليات التوعية والإرشادات التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية عبر مراكزها المنتشرة على مستوى تراب الولاية، كما يطلب محدثنا من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر بمراقبة الأجهزة والأنابيب من حين لآخر، وعدم استعمال أجهزة التدفئة المقلدة أو غير المطابقة للشروط والمواصفات المتعامل بها والمتعارف عليها.



إنقاذ عائلتين بالمسيلة وبوسعادة

تمكنت عناصر الوحدة الثانوية ببوسعادة جنوب المسيلة، فجر أول أمس، من إنقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة: الأب 40 سنة، الأم 32 سنة، والبنت 9 أشهر والابن 6 سنوات، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من المدفأة بسكنات عدل في حي بن دغموس بذات المدينة.



وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم بعد ذلك لمواصلة العلاج بمستشفى رزيق البشير ببوسعادة. كما تمكنت الوحدة الثانوية العقيد بوقرة مدعومة بالوحدة الرئيسية بالمسيلة، أول أمس، من إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة: الأم 40 سنة، البنت 10 سنوات والابن 6 سنوات، بعد تعرضهم لإفرازات الغاز المحترق المنبعث من المدفأة، وذلك بإحدى شقق حي بلمجنح 600 مسكن بمدينة المسيلة.