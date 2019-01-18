بات المدافع الدولي الجزائري، السعيد بلكالام، قريبا من الالتحاق بصفوف نادي الترجي التونسي (الرابطة الأولى لكرة القدم)، حسب ما كشفت عنه أمس الخميس الصحافة المحلية.

وأوضح موقع "غلوبال نت" أن "فترة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) لم تنته بعد لدى الترجي التونسي. وحسب آخر الأخبار، فإن إدارة نادي "باب السويقة" تريد استقدام مدافع محوري وخيارها يكون قد وقع على السعيد بلكالام".

وواصل المصدر، في حال اتفاق بين الطرفين، فإن اللاعب الجزائري صاحب الـ 30 عاما، والذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق، سينضم إلى نادي العاصمة التونسية خلال الأسبوع الجاري. وسيكون ثالث لاعب جزائري يحمل ألوان الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم, بعد الطيب مزياني ويوسف بلايلي.

وخاض المدافع السابق لشبيبة القبائل تجربة في أوروبا حيث مر على مختلف البطولات في القارة العجوز، بداية من واتفورد الإنجليزي، ثم طرابزون سبور التركي وبعدها إلى أورليون الفرنسي، ليعود مجددا إلى تشكيلة "الكناري".

ويعود آخر ظهور لبلكالام مع المنتخب الوطني إلى أواخر عام 2014، ورغم أن الدعوة وجهت له من قبل الناخب الوطني السابق رابح ماجر في مارس 2018 إلا أنه اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.