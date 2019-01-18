كشفت وزارة الصحة الليبية أن عدد الضحايا جراء اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس ارتفع إلى عشرة قتلى و41 جريحا، بينهم نساء وأطفال.

واندلعت الاشتباكات هذا الأسبوع بين جماعات مسلحة متنافسة في جنوب العاصمة، في خرق لهدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة في سبتمبرالماضي أنهت عنفا استمر أربعة أسابيع.

واندلعت الاشتباكات بين قوة حماية طرابلس، المؤلفة من عدة فصائل من طرابلس، وجماعة اللواء السابع، المعروفة أيضا باسم الكانيات، من ترهونة، وهي بلدة تبعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

وقالت قوة حماية طرابلس في بيان إنها سيطرت على قصر بن غشير، ونشرت عبر الأنترنت صورا لمقاتلين ملثمين ومركبات مدرعة في شوارع المنطقة.