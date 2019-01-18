فككت مصالح الدرك الوطني لولاية سوق أهراس شبكة إجرامية مختصة في سرقة بطاريات هوائيات الربط لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة.

أوضح قائد المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي، المقدم إسماعيل عيسو، أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة، أنه بناء على معلومات حول سرقة على مستوى بلدية ويلان تم توجيه وحدات كتيبة المراهنة باتجاه مكان السرقة. وقد تم بعين المكان توقيف شخصين كانا على متن سيارة وبعد تفتيشها تم العثور على 3 بطاريات خاصة بتغذية هوائي المتعامل موبيليس الكائن بمشتة أرميلة ببلدية ويلان (سوق أهراس) كانت موضوعة خلف المقعد الأمامي الأيمن ومفك للبراغي ونازع المسامير.

وبعد تمشيط المكان, تم العثور على 5 بطاريات أخرى بمجرى مائي مموه بالأشواك على بعد أمتار عن المركبة وكذا 6 بطاريات بمجرى مائي غير بعيد عن المجرى الأول و6 بطاريات كانت مخبأة تحت جسر إسمنتي بمجموع 20 بطارية.

و بمواصلة التحقيق تم توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و50 سنة ثبت تورطهم في هذه القضية. وقد أفضى التحقيق إلى تورط هذه الشبكة في عدة سرقات بإقليم هذه الولاية الحدودية سنتي 2017 و2018 من خلال سرقة 145 بطارية هوائية تابعة لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة،موبيليس، أوريدو وجيزي، و ذلك ببلديات سوق أهراس وتاورة والمشروحة والدريعة وعين الزانة وأولاد إدريس والزوابي.

ومن خلال التحقيق المنجز، تبين أن هذه العصابة تعمل ضمن شبكة إجرامية منظمة تحترف السطو وسرقة بطاريات التغذية لهوائيات الاتصالات لشركات متعاملي الهاتف النقال الثلاثة عبر إقليم الولاية وإعادة بيعها لحظائر تجميع الخردوات التي كانت تنشط منذ حوالي سنتين وتقوم بتمويه نشاطها باستغلال بعد المواقع عن المناطق السكنية وعدم وجود حارس.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم يوم الثلاثاء تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تاورة الذي أحالهم لقاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أمر بإيداع 3 منهم الحبس المؤقت ووضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.

وسبق لمصالح الأمن بالعاصمة أن فككت شبكة مماثلة اختصت في سرقة بطاريات هوائيات الاتصالات.