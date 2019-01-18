توفي الفنان المصري سعيد عبد الغني، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت مصادر مصرية.

وقال موقع "الشروق" المصري إن عبد الغني كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي، بعد تدهور حالته الصحية.

وذكر الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أنه سيجري تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة.

وقدم الفنان سعيد عبد الغني العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها: "إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائما"، واشتهر بأدوار الشر.

وكانت أبرز مشاركاته في الدراما، مسلسل "الفرسان" في دور "عز الدين أيبك" و"الثعلب" و"رد قلبي".

وكان آخر تكريم حصل عليه الفنان الراحل في الدورة الـ 65 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، عام 2017.