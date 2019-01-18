دمرت مفرزة للجيش الوطني أمس الخميس خلال عملية تمشيط أنجزتها ببني فضالة في ولاية باتنة ثلاثة مخابئ للإرهابيين ، كما ضبطت مفرز أخرى للجيش سلاحا ناريا بمنطقة أدرار وأوقفت منقبين عن الذهب بتمنراست وحجزت معدات التنقيب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة أن مفارز للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت يوم 17 جانفي 2019 خلال عملية بحث وتمشيط ببني فضالة، ولاية باتنة، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية، فيما ضبطت مفرزة أخرى بأدرار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن وكمية من الذخيرة.



وأضاف ذات المصدر أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، قضت مفرزة لحراس الحدود على تاجر مخدرات، إثر اشتباك مسلح قرب منطقة حاسي خبي، وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(309) كيلوغراما ومركبة رباعية الدفع، في حين تم إحباط محاولة تهريب (6996) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين قزام، سبعة وثلاثين (37) منقبا عن الذهب وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وخمس (05) دراجات نارية وتسعة (09) أجهزة للكشف عن المعادن وعشر (10) مضخات وأغراض أخرى.