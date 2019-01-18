طلب الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا تقديم موعد انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستستضيفها الصيف المقبل.

وأرسل الاتحاد خطابا رسميا إلى نظيره الإفريقي "الكاف" يطلب فيه تقديم موعد انطلاق البطولة إلى 14 يونيو بدلاً من 15 يونيو المقبل، وفق ما أوردت مواقع مصرية، الجمعة.

وترجع رغبة الاتحاد المصري في تقديم موعد البطولة 24 ساعة إلى ضمان حضور أكبر عدد من الجماهير حفل ومباراة الافتتاح باعتبار أن 14 يونيو يوافق يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الرسمية في مصر.

وتجري قرعة أمم إفريقيا 2019 في أفريل المقبل.

يشار إلى أن مصر قد اكتسحت عملية التصويت لاستضافة البطولة التي تمت في يناير الحالي، بعدما لم تحصل منافستها الوحيدة جنوب إفريقيا على أي صوت، وذلك بعد سحب التنظيم من الكاميرون.