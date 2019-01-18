تمكنت المصالح الأمنية بمستغانم من الإطاحة بثلاث شبكات لتنظيم الإبحار السري نحو السواحل الإسبانية منذ بداية شهر جانفي الجاري، حسبما استفيد اليوم الجمعة من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن هذه العمليات المتفرقة, التي تمت بإقليم بلدية مستغانم, مكنت من توقيف ثلاث منظمين رئيسيين للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وسبعة متورطين في تنظيم وتدبير هذه الرحلات السرية.

وجاءت العملية الأولى بناءا على معلومات وردت إلى الفرق الجنائية مفادها أن عدد من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 56 سنة وبعضهم مسبوق قضائيا يقومون بتنظيم عمليات الإبحار السري, يضيف المصدر ذاته.

كما بينت التحقيقات أن المنظم الرئيسي لهذه الشبكة (31 سنة) وهو بحري مقيم بمستغانم يقوم بتجنيد 4 أشخاص آخرين لاقتناء القارب والمحرك والبنزين ويلتقي بالمرشحين للهجرة الذين ينحدرون من عدة ولايات.

وبعد عمليات الرصد والتتبع، تمكنت قوات الأمن من الإيقاع بهذه الشبكة التي كانت تنشط عبر ولايات مستغانم ومعسكر ووهران وتم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وإحالتهم للعدالة, يضيف نفس المصدر.

كما تمكنت ذات المصالح من وضع حد لنشاط شبكة ثانية كانت تقوم باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) لتنظيم هذه الرحلات مقابل مبلغ مالي يتراوح بما بين 120 ألف و150 ألف دج للشخص الواحد, يضيف المصدر الأمني.

وكان المنظم الرئيسي لهذه الشبكة (35 سنة) يقوم بعرض خدماته على حساب إلكتروني بشبكة الفايسبوك قبل أن يتمكن المحققون من تحديد هويته بمساعدة الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية وتوقيفه بمدينة مستغانم.

وبينت التحقيقات أن الموقوف، وهو مسبوق قضائيا، كان بصدد تنظيم رحلة إبحار سري بالتواطؤ مع شريكه وهو بحري (31 سنة). كما تم استرجاع قارب صيد ومحرك بقوة 40 حصان ومبلغ مالي يقدر ب 70 ألف دج.

وبعد تقديم الموقوفين للعدالة صدر في حقهما حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذة وبدفع غرامة مالية مقدرة ب 200 ألف دج مع مصادرة المحجوزات.

وجاءت العملية الثالثة -يضيف المصدر الأمني- بعد بلاغ تلقته المصالح الأمنية مفاده تعرض أحد الأشخاص لسرقة قارب صيد بهدف تهيئته واستعماله للهجرة غير الشرعية.

وقامت الفرق الأمنية بتوقيف متورطين في هذه القضية (31 و40 سنة) وتقديمهما للجهات القضائية بمحكمة مستغانم, فيما لا تزال الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على شريكهما المتواجد في حالة فرار, كما أشير إليه.