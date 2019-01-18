أسفر حادث مروري وقع اليوم الجمعة على مستوى محول بني تامو (البليدة) عبر الطريق السيار شرق-غرب عن إصابة 14 شخصا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من وهران باتجاه منطقة الشريعة السياحية، حسبما أفادت به اليوم مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصادر أن جميع المصابين الذين كانوا في رحلة سياحية نحو جبال الشريعة التي تستقبل منذ نهاية الأسبوع الماضي أعدادا غفيرة من السياح من مختلف ولايات الوطن للاستمتاع بمناظر الطبيعة تحت الثلوج المتساقطة تم إسعافهم من طرف فرق الحماية المدنية, مشيرة إلى عدم تسجيل أية حالة خطيرة.

وفي هذا السياق دعت مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى احترام قوانين المرور و عدم استخدام السرعة المفرطة و خاصة تفادي استعمال الكبح المباشر في حالة تساقط الأمطار لتفادي حدوث انزلاقات أو انحرافات تؤدي إلى الإصطدام.