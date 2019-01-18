نفت ولاية الجزائر استيراد الأوشحة التي ارتداها "الأميار" بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلدية من فرنسا.

وجاء في بيان لديوان ولاية الجزائر اليوم الجمعة "يتم، منذ يوم أمس، تداول معلومات خاطئة ومغلوطة، أختير لها ظرف الاحتفاء باليوم الوطني للبلدية بغرض الإساءة لشخص رئيس البلدية و لصورة الجماعات المحلية معا".

وأضاف البيان "وللتوضيح فإن الوشاح الشرفي لرؤسات المجالس الشعبية البلدية تم اقتناؤه من طرف مصالح ولايات الجمهورية من مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التابعة لوزارة الدفاع الوطني الكائنة بالخروبة بولاية الجزائر".

وكان النائب البرلماني قد كشف على صفحته في "الفايسبوك" عن استيراد أوشحة تحمل الالوان الوطنية وخاصة برؤساء المجالس الشعبية البلدية من فرنسا.