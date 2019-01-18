النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب افتتاح مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي انطلقت اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت.

-- الجمعة 18 يناير :

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 2

اتحاد عنابة - اتحاد البليدة 1 - 0

ترجي مستغانم - نجم مقرة 1 - 1

مولودية العلمة - اتحاد الحراش 1 - 2

-- السبت:

سريع غليزان - شبيبة سكيكدة

رائد القبة - أولمبي الشلف

أمل بوسعادة - اتحاد بسكرة

وداد تلمسان - مولودية سعيدة

-- الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 33 17

2. نجم مقرة 32 18

3. مولودية العلمة 31 18

4. وداد تلمسان 28 17

--. اتحاد بسكرة 28 17

6. سريع غليزان 27 17

--. اتحاد عنابة 27 18

8. ترجي مستغانم 24 18

--. شبيبة بجاية 24 18

10. شبيبة سكيكدة 22 17

11. أمل بوسعادة 21 17

12. مولودية سعيدة 19 17

13. اتحاد الحراش 17 18

14. جمعية وهران 16 18

15. رائد القبة 12 17

16. اتحاد البليدة 9 18.