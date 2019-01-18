تصارع الشرطة الإسبانية عقارب الساعة في جهودها لإنقاذ طفل سقط في بئر عميقة واجتذبت مأساته الاهتمام في أنحاء البلاد، في حادثة مشابهة لحالة الشاب عياش محجوبي الذي توفي داخل بئر ارتوازي لقرية أم الشمل ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة.

ونقلت الشاحنات معدات الحفر والأنابيب الضخمة مع تأهب عمال الإنقاذ اليوم الجمعة لحفر نفق في محاولة للوصول إلى الطفل الذي يبلغ من العمر عامين.

وكان الطفل قد سقط في بئر في جنوب إسبانيا يصل عمقها إلى 100 متر يوم الأحد الماضي.

وقال مسؤولون أمس الخميس إنهم لم يفقدوا الأمل في العثور على الصبي حيا لكن العملية ستستغرق بضعة أيام على الأقل.

ومن المقرر حفر نفق آخر بعدما نصب عمال الإنقاذ منصة لرفع التراب والركام.