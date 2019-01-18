توقف لقاء النادي الإفريقي والإسماعيلي المصري قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتن بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها الجمهور المصري.

وكانت النتيجة آنذاك تشير إلى تقدم النادي الإفريقي بهدفين لهدف، حيث افتتح الإسماعيلي النتيجة منذ الدقيقة الثامنة وعدّل غازي العيادي للنادي الإفريقي في الدقيقة 40 بضربة جزاء، وأضاف اللاعب ذاته وبنفس الطريقة الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن الإسماعيلي معرض لعقوبات ثقيلة قد تصل إلى الاستبعاد من البطولة بسبب توقف اللقاء قبل نهاية الوقت.

الأمر نفسه حدث لوفاق سطيف في نسخة 2016، حيث تم استبعاده بسبب شغب جمهوره ضد صن داونز في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي حال استبعاد النادي الاسماعيلي سيكون شباب قسنطينة أكبرالمستفيدين، خاصة إذ نجح غدا في الإطاحة بنادي تي بي مازمبي الكونغولي على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.