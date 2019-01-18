أصر مسافرون عبر خطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من مطار بيروت بلبنان على أن رئيسة المحطة (شاف ديسكال) تعتبر نموذجا في أداء الخدمة الواجب تقديمها لزبائن الشركة المسافرين عبر رحلاتها، حيث أكد هؤلاء في شهاداتهم، بالعشرات، أن مسؤولة الجوية الجزائرية بمطار بيروت تبقى حريصة على تقديم أحسن الخدمات للمسافرين إلى حين إغلاق باب الطائرة وإعلان إقلاعها، في الوقت الذي يقدم زملاؤها في مطارات أجنبية أخرى صورة لا تشرف الشركة التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بعد التغيير الذي حدث على مستوى مديريتها العامة. وعلق مسافرون بالقول إن مدير عام الجوية مطالب بمنح وسام استحقاق لرئيسة محطة مطار بيروت.