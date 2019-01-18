وضع مواطن ببلدية مداوروش في سوق أهراس أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي في موقف لا يحسد عليه، عندما سلم نسخا من شكوى حررها هذا الأخير ضد السلطات المحلية لدائرة مداوروش. عضو المجلس الولائي غرضه من الشكوى فضح بعض الممارسات المشبوهة بين منتخبي البلدية ورئيس الدائرة، بسبب عراقيل اعترضت الاستثمار في أحد مشاريعه العقارية الذي تحصل عليه بطرق ملتوية بفضل عضويته في المجلس الولائي، لكن المواطن لم تنطل عليه حيلة هذا الأخير، فسارع بتسليم الشكوى للمعنيين، مطبقا المثل القائل “ياكل الغلة ويسب الملة”.