تعرضت شقة في حي 250 مسكن "لاباطوار" سابقا بالشراقة بالعاصمة، منذ يومين إلى عملية سرقة في وضح النهار، حيث قام اللصوص باقتحام البيت الكائن في الطابق الثالث، في حدود الساعة العاشرة صباحا، واستولوا على مبالغ مالية بالعملة الصعبة تعادل بالدينار 130 مليون سنتيم، وكذا قطع ذهبية ثمينة، دون سقوطهم في قبضة مصالح الأمن.

وذكر مصدر موثوق لـ "الخبر" أن مصالح الأمن تلقت الشكوى ليلة الأربعاء، وقامت بإيفاد أفراد من الشرطة العلمية إلى مسرح الوقائع، لإجراء تحقيقات وفحوصات تقنية وكذا للوقوف على ظروف العملية والحديث مع الضحايا، الذين كانوا خارج المنزل أثناء اقتحام المنزل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد هوية الفاعلين بشكل نهائي.

وأفاد المصدر، أن معالجة هذه القضية شكّل تحديا للفرقة المكلفة بها، لكونها جرت في وضح النهار وفي حي يطغى عليه الهدوء ومليء بالسكان، وكذا لأنها زرعت الرعب وسط سكان الحي مخافة تكررها مرة أخرى، خاصة في حالة عدم التمكن من ضبط الفاعلين وإحالتهم على الجهات القضائية، وهو ما يستدعي تحريات عميقة لفك لغز القضية.