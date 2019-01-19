انطلقت اليوم السبت بقصر الأمم نادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، أشغال منتدى وطني حول ظاهرة "الحراقة" التي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت شعار "مستقبل شبابنا؟ مسؤولية مشتركة".

وحضر هذا المنتدى إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أعضاء من الحكومة وعدد من الولاة وكذا ممثلين عن عدة هيئات ومؤسسات وطنية إلى جانب منتخبين وخبراء.

وسيكون هذا المنتدى الذي سيدوم يومين فرصة لدراسة هذه الظاهرة من مختلف الجوانب وفضاء للتشاور والتحاور بين مختلف الفاعلين المعنيين، بهدف تشريح الوضع في أربع ورشات أساسية تتضمن مواضيع حول "التحسيس والاتصال وفضاء الأنترنيت: من أجل عمل وقائي مشترك" و "إدماج الشباب في الميدان الاقتصادي: حقائق وعوائق و رهانات" و "البرامج الخاصة بالشباب المتعلقة بالثقافة و الترفيه: بين الواقع و التطلعات من أجل جانبية أكبر" إلى جانب "دور تنظيمات المجتمع المدني في التكفل بالشباب: العمل الجواري, الوساطة و العمل الموحد في إطار شبكي ".

ومن المنتظر أن يرفع المشاركون في هذا المنتدى عدة توصيات يُرتكز عليها في وضع خطة عمل شاملة لمعالجة هذه المسألة.