عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في أشغال القمة العربية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقررة يوم الأحد ببيروت (لبنان)، حسبما جاء اليوم السبت في بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح ذات البيان أنه "تلبية للدعوة التي تلقاها من فخامة السيد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، عين فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح لتمثيله في أشغال القمة العربية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنظيمها ببيروت في 20 يناير 2019".

وخلص نفس المصدر إلى أن " عبد القادر بن صالح سيكون مرفقا في هذه المهمة بوزير التجارة السعيد جلاب".