تعادل فريق شبيبة الساورة مع ضيفه الأهلي المصري بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0)، سهرة اليوم الجمعة، بملعب 20 أوت 1955 ببشار، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح المهاجم سيد علي يحي شريف باب التهديف بضربة رأسية (د 59) لفائدة "نسور بشار"، قبل أن يعدل كريم ندفيد الكفة برأسية كذلك (د 85) لصالح العاصمة المصرية.

وبالتالي يتصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد (4 ن)، متبوعا بسيمبا (3 ن)، بينما يحتل الساورة الصف الثالث (1 ن) وفيتا كلوب المركز الأخير (0 ن)، في انتظار إجراء المباراة الثانية لهذه المجموعة الرابعة غدا السبت بين فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية) - سيمبا (تانزانيا) على الساعة 00: 17 سا.

وسيلعب شباب قسنطينة، ممثل الجزائر الثاني في المنافسة القارية، اليوم السبت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ضد نادي تي بي مازيمبي الكونغولي (00: 20 بالتوقيت الجزائري)، برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات.