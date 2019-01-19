أكّدت عدّة تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواجه عقوبة السجن لمدّة سنتين مع إيقاف التنفيذ، إذ تعقد محكمة مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة لمحاكمة نجم يوفنتوس والإسباني زميله السابق في ريال مدريد تشابي ألونسو، بتهم التهرب الضريبي.

وتطالب النيابة بتوقيع عقوبة السجن سنتين مع إيقاف التنفيذ لكريستيانو مع دفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون أورو، وهي العقوبة التي اتفقت عليها النيابة مع وزارة المالية مقابل اعتراف لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بارتكابه 4 جرائم تهرب ضريبي بين 2011 و2014.