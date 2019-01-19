أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة تاجري مخدرات ، ضمن سياق مواصلة عملية حاسي خبي بولاية أدرار التي تم فيها القضاء على بارون للمخدرات وحجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة ، ومواصلة للعملية التي مكنت، يوم 17 جانفي 2019، من القضاء على تاجر مخدرات وضبط (309) كيلوغرام من الكيف المعالج بحاسي خبي، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات بنفس المنطقة، في حين أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسـان وتيسمسيلت، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا (34.5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

وبعين قزام، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثمانية عشر (18) منقبا عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع و(04) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط ومعدات أخرى للتنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وجانت

من جهة أخرى وإثر عملية بحث وإنقاذ، تمكن حراس السواحل من إنقاذ ثلاثة (03) أشخاص كانوا عالقين قرب شاطئ وادي الصابون بسكيكدة.