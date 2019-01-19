أعلنت وزارة الداخلية التركية أن نحو 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية، مشيرة إلى أنه صار يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "53 ألفا و99 سوريا حصلوا على الجنسية التركية، ويستطيعون التصويت بالانتخابات المحلية التركية في 31 مايو القادم".

يذكر أن تركيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها بواقع 3.6 مليون شخص، وحسب الداخلية التركية، فإن 144 ألف سوري يقيمون حاليا في مخيمات للاجئين على أراضي البلاد.