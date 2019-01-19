أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أفريل القادم أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مستوى مقر الوزارة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم السبت، أنه "تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 18 أفريل 2019 من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مستوى مقر الوزارة الكائن بقصر الحكومة نهج الدكتور سعدان الجزائر".

ويتم تسليم الاستمارات على "أساس تقديم رسالة من طرف المترشح، موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعلن من خلالها نية تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسية الجمهورية".

ولكل معلومات إضافية تدعو الوزارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني على العنوان التالي http:/www.interieur.gov.dz.