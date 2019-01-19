أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، ستتم من 23 جانفي إلى 6 فيفري، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 18 أفريل 2019، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان الوزارة.

وأوضح البيان أنه "تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 18 أفريل من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنين والمواطنات أن فترة مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية مدتها خمسة عشر (15) يوما، تفتتح من يوم الأربعاء 23 جانفي إلى غاية الأربعاء 6 فيفري 2019، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات".

ولهذا الغرض، دعت الوزارة المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم 18 أفريل 2019، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

وأضافت أنه "بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل"، مشيرة إلى"إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة".

من جهة أخرى توضح الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات "تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء، ما عدا يوم الجمعة".