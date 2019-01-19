أعلنت إدارة نادي القادسية السعودي، عن وصول المدافع الجزائري الدولي مختار بلخيثر، إلى السعودية، للخضوع للكشف الطبي وانضمامه للفريق الأول، على أن يتم التوقيع معه في وقت لاحق مساء اليوم السبت.

ويلعب بلخيثر في خانة الظهير الأيمن وهو من مواليد عام 1992 ويبلغ من العمر 27 عاماً ولعب للعديد من الأندية الجزائرية والتونسية مثل مولودية العلمة والنادي الإفريقي التونسي.

وقال الحساب الرسمي لنادي القادسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصل فجر اليوم إلى مطار الملك فهد الدولي المدافع الدولي الجزائري مختار بلخيثر تمهيداً لانضمامه لصفوف الفريق الأول .. وسيخضع اللاعب الجزائري للفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي معه".