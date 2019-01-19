أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن أمل حزبها في أن تشكل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل فرصة لتكريس "التجديد السياسي" و"التحول الديمقراطي".

وفي مداخلتها خلال لقاء مع إطارات الحزب لولاية الجزائر أوضحت حنون أنه سيتم خلال اجتماع المكتب السياسي المقرر الأسبوع المقبل التطرق إلى موقف حزب العمال إزاء الانتخابات الرئاسية معربة عن أملها في أن تجري الانتخابات الرئاسية في كنف "الشفافية" وفي ظروف تسمح بتكريس "التجديد السياسي" و"الديمقراطية الفعلية".

ولإنجاح العملية الانتخابية دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى "مراجعة قانون الانتخابات بشكل يسمح بضمان تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين" كما دعت إلى إنشاء هيئة "مستقلة فعليا" لمراقبة الانتخابات وأن يسمح بالاطلاع على "البطاقية الانتخابية من خلال نشرها على موقع وزارة الداخلية".

ودعت حنون الإدارة إلى "عدم التدخل في المسار الانتخابي" والقضاة إلى "ممارسة عملهم بعيدا عن أي ضغوط".

و من جهة أخرى أشارت ذات المتحدثة إلى أن حزبها عازم على إطلاق عملية جمع التوقيعات من أجل "مجلس تأسيسي يسمح للشعب بممارسة سيادته ويضع حدا لحالة الانسداد السياسي".